El presidente (e) del Poder Judicial, doctor César San Martín Castro, calificó de “inadecuada” la iniciativa de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para asumir las funciones disciplinarias de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)..

Explicó que los jueces no están de acuerdo con dicha propuesta, porque significa una ampliación desmesurada de las facultades del CNM, en desmedro de la potestad gubernativa que como poder del Estado debe tener el Poder Judicial.

El magistrado precisó que no es correcto decir que si se traspasan las funciones de la OCMA al CNM favorecerá la celeridad en la resolución de los procesos disciplinarios de los jueces. “Hemos visto cuánto (el CNM) se demora; será mucho más sino tienen de por medio un trabajo previo realizado”, subrayó.

Señaló que está demostrado que en el Poder Judicial no funciona aquella frase de “otorongo no come otorongo”, porque existen una serie de procedimientos y mecanismos que permiten trabajar este tema con celeridad y sancionar a los jueces que incurrieron en inconducta funcional.

El doctor San Martín Castro dijo que la institución apunta a potenciar el sistema de control de manera ordenada y con plena autonomía. “La idea de mejorar viene de fortalecer al Poder Judicial, no de disminuirla”, subrayó.

En tal sentido, lamentó que el Congreso no haya aprobado dos importantes iniciativas legislativas que presentó la institución a fin de combatir la corrupción, como son la propuesta para crear los jueces contralores y otra que contempla mecanismos para reprimir sistemas de corrupción en los distritos judiciales del país.

No obstante, el magistrado manifestó que este poder del Estado está abierto a una política de diálogo amplio para discutir las propuestas, pero desde un plano de respeto a la independencia judicial