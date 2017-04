Juan Manuel Vargas no jugara este domingo por una lesión al muslo

Comienzan los problemas para Universitario de Deportes que este sábado 15 de abril recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental, en el que será el segundo clásico del 2017. ¿Qué pasó? Juan Manuel Vargas será baja en el conjunto crema por la fecha 9 del Torneo de Verano debido a una lesión que arrastra desde el receso por Eliminatorias Sudamericana al Mundial de Rusia 2018.

En declaraciones el programa ‘Barrio Fútbol’, Juan Manuel Vargas reveló su lesión. “Hemos hecho un control y mi muslo todavía no está del todo bien, el doctor va a comparar las dos resonancias magnéticas que me han hecho. Tengo un poco de fastidio pero hay que ver cómo va, el sábado intenté jugar el partido de práctica pero estaba un poco sentido. Sé que ha habido una lesión y lo ideal es llevarla con calma”, manifestó el capitán de Universitario de Deportes, poniendo así en duda su participación en el clásico ante Alianza Lima.

“Hoy solo he hecho terapia con un poco de bicicleta; depende de lo que diga el doctor después de ver mi segunda resonancia, se va a decidir si entreno a la par del grupo o no. Uno siempre quiere jugar pero esta lesión se puede poner peor y me puede dejar parado durante mucho tiempo”, agregó Juan Manuel Vargas.

Tras estas declaraciones, Juan Vargas siguió sometido a un exhaustivo seguimiento, pero se confirmó que será baja en Universitario de Deportes para el duelo frente a Alianza Lima. El volante no se recuperará a tiempo de su lesión y prefiere no arriesgarse para encontrar su mejor forma en las próxi

Cabe señalar que Juan Manuel Vargas tiene una lesión en la parte posterior del muslo derecho. Esta lesión la tenía antes del receso del Torneo de Verano y el último sábado se resintió haciendo fútbol y más tarde le practicarán una resonancia. En el entrenamiento de ayer el futbolista de Universitario de Deportes realizó un trabajo diferenciado y continuó con sus terapias.