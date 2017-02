Se acabaría la tolerancia para Juan Manuel Vargas en Universitario de Deportes. Y es que el ex Real Betis de España arribó al equipo de Ate con el cartel de referente, pero esto aún no se traduce en el campo de juego y preocupa en el club. Incluso los últimos hechos, acontecidos en el Monumental, contra el popular ‘Loco’ llevaría a los funcionarios a tomar una medida drástica: No renovarle el contrato, que termina a mitad de año.

Las imágenes difundidas semanas atrás en una reunión social de la barra, en la previa del partido de vuelta contra Deportivo Capiatá por la Copa Libertadores, junto a John Galliquio y el asistente técnico Paolo Maldonado, dejaron mal parado a Juan Manuel Vargas, quien es el llamado a dar el ejemplo en el plantel.

Trascendió que las imágenes generaron mucha incomodidad no solo en la administración de Universitario de Deportes sino también en la Junta de Acreedores. Otro punto es que todavía no rinde lo esperado.

Eso se debería a dos razones concretas. La primera es el exceso de peso de Juan Manuel Vargas, que viene mermando en su rendimiento futbolístico. Eso es notorio en una posición clave como mediocampista central. La segunda es su posición en el terreno de juego. En la institución consideran que el popular ‘Loco’ podría rendir mejor como lateral izquierdo. En esa posición había destacado en su paso por Europa hasta su último descalabro en Real Betis.

Ese es el presente de Juan Manuel Vargas, quien más allá de hacer un gol en el inicio de la Copa de Verano frente al Sport Huancayo, aún está en deuda con la camiseta estudiantil.