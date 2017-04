Luis Aguiar, mediocampista de Alianza Lima, habló sobre Alberto ‘El Mudo’ Rodríguez, zaguero que actualmente milita en Universitario y enfrentará este fin de semana en el clásico del fútbol peruano, asegurando que es uno de los mejores defensas que ha visto en su carrera. Cabe mencionar que ambos compartieron vestuario en el SC Braga y Sporting de Lisboa.

“Iba a apostar con el ‘Mudo’ Rodríguez para este partido pero no nos hemos podido comunicar. Hemos compartido buenos momentos juntos y ojalá en el transcurso de la semana nos podamos reunir para ver si me dice cómo van a jugar. Es uno de los mejores defensas que he visto y he tenido la suerte de jugar con él”, declaró Aguiar a RPP.

“Cada clásico es una historia nueva; no hay favoritos, nadie llega bien ni mal. Hay que imaginar la mentalidad de cada jugador que se viene preparando para este duelo. Nosotros estamos con muchas ganas de hacer un gran partido, ellos también por la vuelta del parate y con un entrenador nuevo. En este tipo de compromisos, la motivación va más allá del entrenamiento. A mi manera de pensar, el clásico puede marcar un antes y un después en la campaña de un equipo”, añadió el volante uruguayo.

Asimismo, el goleador aliancista se refirió al empate sin goles conseguido frente a Independiente en Avellaneda, manifestando pese a las críticas que hicieron un planteamiento muy inteligente.