Armando Manzanero se mostró categórico al señalar que no se reconciliará con el afamado compositor peruano Augusto Polo Campos ahora que llega a Lima.

“No lo veré porque estoy muy sentido con él. Me puso una demanda por regalías y me sentí mal primero porque es mi amigo, segundo es mi compadre y tercero porque él sabe como compositor viejo que las regalías no las paga quien canta, sino el dueño del lugar donde el intérprete se presenta o la disquera”, dijo el artista azteca cuando escuchó un tema de Polo Campos.

“Su música es muy bonita, pero no tengo tiempo ni humor para reconciliarme. Tengo muchas cosas que hacer como ir a la Rosa Náutica, al Fiesta a La Mar (en alusión a los restaurantes) no tengo tiempo”.

“Pero no es que me guste ahora, sino hace 50 años me encanta la comida peruana”, expresó.

Manzanero asegura encontrar muchas similitudes entre el Perú y México. Soy maya y con los incas hay muchas cosas en común”, dijo.

El artista se mostró muy conmovido con los desastres naturales que afectaron a la población peruana más humilde, “a las personas menos favorecidas es a quienes más fuerte le pegan estas cosas. Hoy me enteré en la TV de una mujer que tuvo a su bebé en el aire mientras era evacuada. Es un milagro de Dios y la vida”, sostuvo.

Armando Manzanero ofrecerá un show junto a Eva Ayllón y Jean Pierre Magnet este 22 de abril en el Gran Teatro Nacional.