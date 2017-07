El ex técnico de selecciones, Sergio Markarián concedió una entrevista en la que acusó hasta a los partidos políticos de su país de haber impedido que sea el técnico de la selección, además de deslizar que el entrenador Tabarez siente un celo hacia él. También se refirió a la prensa peruana y dijo que nunca le reconocieron todo lo que hizo en nuestro medio.

“El poder no me dejó llegar a la selección uruguaya. Los partidos políticos influyeron, todos. Yo me he portado muy bien con Tabárez, él me ha evitado, si no estuvimos ni cerca, no es por mí; siempre quise que estuviesemos juntos. Figueredo y Grondona formaron una dupla fatal y enchastraron (ensuciar, manchar) a la dirigencia, yo lo sufrí”, dijo Markarián en Directv.

Luego se quejó amargamente del trato dirigencial que recibió en algunos lados, pese a las satisfacciones que, según èl, brindó. “En mi primera etapa cambiamos la historia del fútbol de Paraguay. Los Gamarra, Cardoso, etcétera, eran jugadores míos. Los jugadores de Paraguay me llamaban y pedían consejos antes de los partidos del Mundial 2002”, sostuvo.

En tal sentido, fue más enfático aún y dedicó a los peruanos algunas expresiones. “En Perú y Paraguay me entregué a la prensa, les di oro y lo hicieron latón; tuve que pensar mal de varios”, finalizó.