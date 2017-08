El técnico colombiano Jorge Luis Pinto se mostró contento por el título del Torneo Apertura que ganaron los intimos

“Una alegría inmensa. Sé lo que siente la hinchada de Alianza, sé el sentimiento que hay por esa camiseta. Me encanta que hayan ganado este título. Que lo celebren porque hay muchos gritos negativos en los estadios, pero hoy que han ganado el título que lo celebren con todo”, dijo Pinto a ‘La Cátedra’.

Sobre el estilo de juego manifestó: “Yo estoy en contra de los que dicen que la mejor defensa es un buen ataque. Yo digo que para poder atacar hay que saber defenderse, porque si uno no recupera la pelota, no se la quita al enemigo no va a poder atacar, y eso es una muestra de que tiene buena recuperación, claridad y contundencia, y eso es ideal en los equipos. Yo pienso que los sistemas defensivos no son de una defensa, son del equipo, como el poder ofensivo también es de todos”.

Además dijo que no comparte críticas por la forma de jugar del equipo. “Yo no comparto esa apreciación, creo antes era más fácil jugar que, hoy es más difícil. Hoy a jugadores como a Messi les toca luchar contra uno y dos, con bloque defensivos. Antes los defensas no podían salir jugando, tener la pelota. Antes al volante de marca se le decía recupere y entréguela, hoy los cinco son los que manejan el partido y el fútbol”.

“Lo que pasa es que hoy es un poquito más rápido, y esa técnica no tiene tanto espacio ni tanto tiempo. Pero jugar más rápido no es tener más técnica. Yo no comparto esa apreciación, me parece que el fútbol sí ha evolucionado. Que se ha perdido el juego bonito, pero no es que el fútbol se haya echado para atrás”, agregó.

Por otro lado, se refirió a la opción de dirigir a Alianza otra vez. “Ahora no es el momento de volver. Esperemos que disfrute el triunfo el cuerpo técnico, los jugadores y los hinchas. Algún día se dará, en un año, dos años, tres años, no lo sé. Hay mucho tiempo en la vida para lograr ese sueño de volver a Alianza”.