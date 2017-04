Raúl Ruidiaz quien viene destacando en el fútbol mexicano espera jugar el próximo encuentro de las eliminatorias y no le molesta que se hable de Jefferson Farfan.

Raúl Ruidíaz, está pasando un gran momento en el fútbol mexicano donde gracias a sus goles se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Monarcas Morelia. El atacante quien podría ser el reemplazante de Paolo Guerrero en el partido que la selección juegue ante Bolivia por las eliminatorias sobre esta posibilidad respondió: “Falta 5 meses y espero llegar en buen momento. Ya el reemplazante de Guerrero lo define Gareca. Yo tengo un juego distinto a Paolo, él aguanta de espalda muy bien, yo tengo la virtud de sacarme la marca y encarar”.

Luego, agregó: “Tiene que estar en el que esté en mejor momento. No me molesta (que hablen de Farfán) voy a preparar al máximo para llegar bien. Me siento capacitado para estar ante Bolivia”

Sobre la buena labor que viene realizando en el futbol mexicano señalo: “Gracias a Dios estoy pasando una seguidilla de partidos muy buenos. Espero seguir por ese camino y en ese nivel. La gente del Monarcas me brindó su confianza y eso es muy importante para uno. Yo continúo con la misma humildad, eso me caracteriza y jamás voy a cambiar”, declaró la ‘Pulga’ en Radio Ovación.

EN EL ONCE IDEAL DEL FUTBOL MEXICANO

Por otro lado, la Liga Bancomer MX dio a conocer el mejor equipo de la fecha 12 del torneo mexicano, y el delantero nacional Raúl Ruidíaz, quien anotó un agónico golazo sobre el Cruz Azul, figura en la nómina.

Los once seleccionados son. Arquero: Alfredo Talavera (Toluca). Defensas: Rodrigo Salinas (Toluca), Paulo Da Silva (Toluca), Francisco Meza (Tigres), Luis Reyes (Atlas). Volantes: Carlos Fierro (Chivas), Edwin Cardona (Monterrey), Elías Hernández (León). Delanteros: Martín Barragán (Atlas) Djanny Tavares (Santos Laguna), Raúl Ruidíaz (Monarcas Morelia)