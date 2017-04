En la cancha son once contra once. Fuera de ella, muchos alentando. Y a pesar de que Melgar no es uno de los equipos más poderosos de su serie, mañana irá en búsqueda de la hazaña ante el histórico River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires. Por ello, los dirigidos por Juan Reynoso ya tomaron todas precauciones previo al duelo.

Ayer, la plantilla del ‘Rojinegro’ viajó rumbo a la capital argentina para concentrar allá y afinar los últimos detalles previo al enfrentamiento con el cuadro ‘Millonario’. El partido se jugraá este jueves e las 7:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Fox Sports.

Melgar llega a este partido con una buena racha: no sabe lo que es derrota ni en el Torneo de Verano ni en la Copa Libertadores 2017. De hecho, en la primera fecha venció 1-0 a Emelec en el estadio de la UNSA con una excelente anotación de Luis García.

Mientras que River Plate llega a este duelo con 9 partidos invictos, de los cuales los últimos 5 fueron triunfos. Ante Deportivo Independiente Medellín, por la Copa Libertadores, se impuso por el marcador de 3-1 en condición de visita.

Eso sí, este partido significará una de las pruebas más fuertes para Juan Reynoso como entrenador y, sobre todo para sus pupilos, que estarán en los ojos del continente. De conseguir un triunfo, podrían sumar 6 puntos en su grupo y estar en el primer puesto. ¿Se dará? Este jueves lo sabremos.