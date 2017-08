Se desligó del Barcelona y ya es nuevo jugador del equipo francés lo anunció en sus redes sociales

El delantero brasileño Neymar ha firmado ayer su contrato de cinco años con el PSG, hasta el 30 de junio de 2022, procedente del Barcelona, según anunció el club francés en un comunicado en su página web oficial.

“Estoy muy feliz de fichar por el PSG. Desde que llegué a Europa ha sido uno de los clubes más competitivos y más ambiciosos”, explicó Neymar después de la rubrica del contrato con el equipo galo junto a directivos de su nuevo club

Se especula que la llegada de Neymar al PSG es más importante desde un punto de vista económico, pues venderá muchas camisetas y ayudará a impulsar la imagen del club.

Los dueños cataríes del PSG se deshicieron de muchos de los aficionados más violentos y le han dado estabilidad económica al club.

Pero el costo de la afiliación al club aumentó un 100% en los últimos seis años y los socios deben pagar una suma adicional para ver los partidos de la Champions League.

Ha habido varias protestas de aficionados que creen que el club se enfoca más en los socios ricos que en los pobres.

No hay duda de que el PSG creció con el dinero catarí, pero también se puede decir que no logró los resultados que se podrían esperar de un equipo con tantos medios, que este año no solo fue humillado en la Champions League al caer 6-1 ante Barcelona en la revancha sino que tampoco ganó la liga francesa, cuyo título se lo llevó una joven escuadra de Mónaco.

BRASILEÑO SE DESPIDIO CON EMOTIVO VIDEO

El crack brasileño Neymar colocó un video, de más de tres minutos, en el que sale leyendo una extensa carta que él mismo escribió.

“La vida de un deportista se mueve por desafíos. Algunos son impuestos, otros son fruto de nuestras decisiones para mantener la luz que ilumina nuestra carrera, que es intensa, pero corta”, fueron las primeras palabras del paulista mientras leía la carta emocionado.

“Pero un deportista (YO) necesita desafíos. Y por segunda vez en mi vida le llevaré la contraria a mi papa. Papa, entiendo y respeto tu opinión, pero mi decisión está tomada, te pido que me apoyes como siempre lo has hecho”, continúa Neymar en su extensa carta.

El brasileño termina comentando las razones por las que aceptó ir al Paris Saint Germain (PSG) y expresa que buscará “nuevas conquistas” y también intentará “ayudar al club para alcanzar los títulos que la afición espera”.

Neymar será presentado presuntamente hoy en PSG. Se espera una ceremonia apoteósica en París y, al parecer, vestirá la camiseta número diez.