Procurador confirma investigación por adenda en contrato de aeropuerto de Chinchero

* Investigación a ministro Martín Vizcarra sobre Chinchero sí tiene fundamento

*Descarta motivaciones políticas en su labor

El procurador anticorrupción, Amado Enco, confirmó que ha solicitado a la Fiscalía investigar por colusión al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, por el presunto perjuicio al Estado que ocasionaría la adenda al contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero en Cusco.

Refirió que se trata de una investigación preliminar que aborda la parte referente al mencionado contrato.

“Hemos trabajado mucho durante los últimos días, revisando toda la información, analizando el contrato y la adenda y hemos visto por conveniente hacer un pedido al Ministerio Público para que amplíe las investigaciones en torno a quienes han tenido participación en el proceso de negociación y firma de esta adenda, es lo que correspondía hacer, ese es el trabajo de la Procuraduría (…)”, declaró

Enco manifestó que la Procuraduría Anticorrupción se tomó el tiempo suficiente para analizar el contrato de concesión de Chinchero, suscrito en julio del 2014, así como todo el proceso que siguió la firma de la adenda en febrero del 2017.

Asimismo, negó que existan motivaciones políticas en su labor y refirió que la entidad a su cargo está trabajando con objetividad, autonomía e independencia.

El procurador anticorrupción, Amado Enco , dijo no compartir la apreciación del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala , sobre el pedido que hizo su despacho a la fiscalía para que incluya al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, y otros funcionarios del gobierno en la investigación que hace sobre la construcción del aeropuerto de Chinchero.

Cabe anotar que, ayer, Fernando Zavala acusó “falta de profesionalismo y rigurosidad” en el pedido hecho por el procurador Amado Enco al Ministerio Público. Además, dijo que pediría a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que tome “medidas correctivas” sobre este.

En respuesta, Amado Enco dijo hoy a Canal N que su despacho sí halló resultados lesivos en el accionar del Ejecutivo sobre Chinchero y remarcó que los procuradores “no somos abogados del gobierno, somos abogados del Estado. Esa es nuestra función, defender los intereses del Estado”.

“A mí no me intimidan las declaraciones del primer ministro, nosotros seguimos trabajando. Pero si el gobierno requiere tener un procurador anticorrupción a su medida, que lo haga, mi cargo siempre está a disposición. Yo no me aferro a este cargo”, expresó.

Amado Enco añadió que cumplirá con su trabajo “sin importar quienes sean los que ameriten ser investigados. Si a alguien no le parece, nuestro cargo está a disposición. Si quieren hacer cambios de procuradores, que lo hagan.

Asimismo, el procurador lamentó que Fernando Zavala haya dicho que su pedido a la fiscalía se fundamente en dos fotografía, una en la que aparece Martín Vizcarra con el presidente del consorcio encargado del aeropuerto de Chinchero y otra de su viceministra Fiorella Molinelli con el ex presidente de Chile Sebastián Piñera, quien está vinculado a una de las empresas del consorcio.

“Es impreciso e inexacto. La denuncia nuestra tiene fundamentos objetivos y más desarrollados, las fotos solo acompañan el pedido, […] son solo datos referenciales que complementan temas técnicos y económicos”, advirtió.

“Estamos trabajando con objetividad, mucha responsabilidad, no hay un propósito de figuretismo (…)”, aseveró.

“Respeto la opinión de la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, y del premier Fernando Zavala , pero no podemos dejar de cumplir con el trabajo que se nos ha encargado”. Así respondió el procurador Anticorrupción, Amado Enco, a las críticas que llegaron desde el Ejecutivo luego de que su despacho denunció ante la Fiscalía al ministro de Transporte , Martín Vizcarra, por la firma de la adenda para la construcción del Aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

El funcionario insistió en que el acuerdo del proyecto que vincula al Estado con el consorcio Kuntur Wasi fue irregular. “No estamos ante una simple corrección del contrato. La adenda termina siendo prácticamente un nuevo contrato. Desnaturaliza los componentes más importantes del contrato de concesión bajo la modalidad de asociación público privada (APP) original del 2014”.

“. Enco sostuvo que, después de estudiar detenidamente el contenido del acuerdo y revisar documentación junto al equipo de peritos de la Procuraduría, se determinó que el Estado asumió riesgos para beneficiar a la empresa.

“Se hizo concurso bajo naturaleza jurídica de APP para que el privado asuma el mayor riesgo por la obra. Pero ocurre que al cierre financiero hubo un favorecimiento a la empresa, pues el consorcio llega con una condición financiera que no era ideal. Por no optar por otras medidas y continuar con el proceso, el Ejecutivo da un salvavidas al consorcio y traslada el riesgo para sí mismo”, dijo en el programa Ampliación de Noticias.

Enco descartó que la reciente denuncia interfiera con las labores de la Contraloría, que por estos días prepara un informe sobre la cuestionada adenda.

“La Contraloría tiene un trabajo distinto que puede caminar paralelamente al trabajo de la Procuraduría. Nosotros lo que hacemos es evaluar, frente a determinados hechos, la relevancia penal que pudieran tener. Es importante trasladar eso en términos de denuncia o ampliación de denuncia al Ministerio Público para que inicie una investigación preliminar”