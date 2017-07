Jefferson Farfán, a parte de volver a su mejor condición física y futbolística, deberá alejarse de los escándalos mediáticos si es que desea volver a la selección peruana. Asi lo manifestó Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF.

“Si hablamos de aproximación, Jefferson Farfán, con las condiciones que muestra actualmente, en estos últimos tiempos que han pasado, es lo que más se aproxima a lo que necesita un técnico para que un jugador de la categoría de Jefferson Farfán vuelva a la selección peruana”, manifestó Juan Carlos Oblitas.

Sin embargo, el directivo de la FPF, subrayó que no permitirán más que ni Jefferson Farfán, ni otro jugador sea vea involucrado con temas de indisciplina o farándula. “Cuando yo les hablaba de otras situaciones, que ve Ricardo Gareca no solamente del punto de vista físico y del punto de vista técnico, están estas situaciones mediáticas, llamémoslas asi, que no queremos que vuelvan a la selección peruana y que seguramente es lo que han hablado con él”. Del aeropuerto a la selección peruana es algo que debe cumplir “no solamente Jefferson Farfán, sino cualquiera que venga”, acotó en Fútbol Como Cancha.

Finalmente, de otro lado Juan Carlos Oblitas manifestó que “Solano si se reunió en Kazan con Carlos Zambrano” y respecto al rendimiento de Christian Cueva que “le ha costado recuperarse por el bajón que ha sufrido su equipo, pero si yo fuera él me quedo en Sao Paulo por un buen tiempo”.