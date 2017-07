El presidente de la Federación Peruana de Futbol, Edwin Oviedo, manifestó que pronto habrá noticias sobre la posible renovación de Ricardo Gareca como seleccionador nacional de cara a un proceso de cuatro años más.

“Ese tema no lo hemos tocado. Lo que no tenemos dudas es que estamos trabajando con un gran comando técnico. Cuando llegaron los momentos difíciles en la selección hace un año y pico, te dije en Estados Unidos que íbamos a respetar este proceso. Y ahora sigo pensando lo mismo. Ya vamos a ver esa posibilidad, en su momento llegará ese anuncio. No va a demorar mucho. Tengan paciencia”, dijo Oviedo.

Sobre el fallo del TAS respecto al reclamo boliviano, el dirigente enfatizó que puede conocerse mucho antes de los partidos de la fecha doble. “Podrían hacerlo antes que esa fecha límite. El comando técnico y los jugadores están muy involucrados en cada encuentro, ellos piensan solo en el partido ante Bolivia en la cancha. No creo que afecte mucho el resultado del TAS. De todos modos yo creo que la resolución debería salir antes del 31 de agosto”, sintetizó.