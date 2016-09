La presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, Luciana León, afirmó que la investigación de las presuntas irregularidades en las compras de los sectores Defensa e Interior en el gobierno pasado será realizada sin ánimos de persecución o con “tintes políticos”.

Indicó que continuarán su labor como lo venían haciendo hace un mes y medio dentro del grupo parlamentario a fin de llegar a la verdad y saber “si se compró mal, en exceso o si hubo sobre valoración alguna”.

“Este trabajo es muy sensible, no vamos a dañar honras y menos aún vamos a menoscabar a las personas como si se hizo en el quinquenio pasado, (…) no existen ánimos de persecución y nuestra investigación no tendrá tintes políticos”, afirmó.

Asimismo, precisó que apenas culmine alguno de los cinco temas de investigación se irán presentando los resultados ante la opinión pública, para evitar, de esta manera, “dilatar o hacer un mega circo y gastar millones de soles”.

“Todo esto será investigado con mucha seriedad, responsabilidad y sobre todo con la especialización que tiene la Comisión de Defensa, es por ello, que a pesar de ser cinco temas podremos con esfuerzo ver cada uno de ellos”, refirió.

Obtener facultades de comisión investigadora permitirá a este grupo de trabajo solicitar el levantamiento del secreto bancario y tributario, así como citar de grado o fuerza a las personas incluidas en la investigación.

Investigación

Tras lograr que el Pleno del Congreso les otorgue facultades de comisión investigadora, este grupo de trabajo indagará sobre las adquisiciones en cualquier modalidad efectuadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, incluyendo las efectuadas de Gobierno a Gobierno, como el caso de los patrulleros y el satélite Perú SAT – 1.

Asimismo, la posible injerencia política en los operativos militares y policiales realizados en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem); los ascensos y pases a retiro tomados durante la gestión anterior, así como las supuestas ejecuciones irregularidades realizadas en el periodo 2012 – 2016.

También se investigará la situación de los inmuebles pertenecientes a las Fuerzas Armadas, debido a que estarían siendo usufructuados a empresas comerciales.