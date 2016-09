Mauricio Mulder, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, resaltó que la bancada del Apra está en contra de crear una megacomisión en el Congreso para investigar la gestión del expresidente Ollanta Humala.

Sin embargo, el parlamentario afirmó que sí está a favor de crear comisiones en el Congreso que investiguen puntuales temas en el gobierno anterior.

“No tienen sentido (crear una megacomisión)”, dijo Mulder en La Hora N. Adelantó que ya existen acuerdos para investigar la Línea 2 del Metro de Lima, el gaseoducto y la refinería de Talara.

Mulder Bedoya también indicó que estas comisiones no son para desalentar la inversión privada, sino para fiscalizar las decisiones políticas.

“No es para investigar a las empresas, sino para ver las decisiones políticas que han habido dentrás de esas megaobras que dejó la gestión de Ollanta Humala”, refirió.

Por otro lado, el congresista del Apra resaltó la necesidad de investigar a Nadine Heredia, para “saber si traspasó los límites normales de un interés a decisiones de carácter político”.

El congresista negó que vaya a existir un “circo político” en la Comisión de Fiscalización que recientemente adoptó facultades investigadoras en torno a la presunta usurpación de funciones por parte de Nadine Heredia.

“Las sesiones serán reservados, además sabemos que la señora Heredia no va y cuando va no habla, no habrá circo político, lo que sí se necesita saber es qué nivel de pareja presidencial hemos tenido”, aseveró Mulder.

Finalmente indicó que todo se trata de hipótesis en torno a la investigación a Heredia Alarcón en el Congreso, resaltó que fueron los mimos nacionalistas que denunciaron esta presunta usurpación.

“Yo estoy haciendo hipótesis, a lo mejor se encuentra que todo es perfecto, que no pasa nada, pero sí se tiene que iniciar una investigación, son los propios nacionalista que denunciaron esto”, recalcó.