El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, saludó el crecimiento de la aprobación a su gestión y dijo que en su gobierno se está trabajando mucho para reactivar la economía. También se refirió al tema de la píldora del día siguiente y a la Contraloría.

“A veces no entienden mis chistes, es humor inglés, yo me eduqué en inglaterra y es humor inglés. Es un poco irónico, tendré que adaptar mi humor. Es desafortunado decir que está bien un poco de contrabando, pero lo que no dije es que los camiones que vienen con gasolina regresan con un doble fondo que tiene droga y nadie habla de eso”, dijo el presidente en el programa Cuarto Poder.

“Yo almorcé con el cardenal estos días y no hablamos de ese tema. Él (Cipriani) tiene su sentido del humor también. Nosotros siempre estuvimos a favor de la vida. El verdadero problema no es la píldora, es la violencia que hay en el Perú, los embarazos adolescentes, la deserción escolar, la violación”.

“Hay cinco ministras que son damas y quiero que sean fuertes, que tengan sus convicciones. Nosotros respetamos a los poderes del Estado, vamos a seguir con eso, hay una decisión del Poder Judicial, tenemos que acatar y creo que la iglesia católica ve con mucha preocupación una serie de tendencias en el mundo, el Papa ha dado una posición intermedia sobre esto, un poco más abierta pero la iglesia tiene puntos de vista contrarios. El Estado es aparte”.

“Nosotros respetamos la Contraloría. Aquí han entrado a decidir los proyectos antes de que se hagan, mi crítica es que vamos a trabajar juntos pero que no se ponga trabas a proyectos antes de iniciarse. Yo dejé el directorio de Cosapi el año 2001, yo no tengo ninguna vinculación con ninguna empresa salvo algunas acciones de CTS de empresas de las que he sido presidente o director”.

“Hablamos un poco de las cifras, y menos de lo que dijo Alfredo Thorne (Ministro de Economía). Pero hablamos más de cifras, del déficit que hay”.

“Sí necesitamos eso (pedir facultades al Congreso), lo vamos a pedir pero tenemos que estudiar bien el tema para ver qué pedimos. Este ha sido un buen primer mes, hemos viajado por parte del Perú, nos hemos comunicado con el pueblo. Lo importante es comunicar contenido sobre la economía, salud, agua, transporte. Hay mucho que hacer en el Perú. Tenemos los recursos, la determinación para salir adelante. Y las ministras, y los ministros también”.

“Creo que está muy bien, debemos tener resultados, yo espero que la economía se reactive en estos meses que quedan del año 2016 y estamos trabajando mucho en eso. El respaldo popular es importante porque el Congreso al ver nuestro pedido de medidas económicas y seguridad estoy seguro que reflejará un poco lo que dice el público”, dijo.