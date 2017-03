Urgente reunión entre presidente y Keiko

En medio de la crisis general de la República que ha desatado el escándalo Lava Jato, en medio del terremoto que sacude a la clase política posnoventa por el affaire brasileño, en medio de los nubarrones que se levantan contra el crecimiento económico y en medio de la caída de la popularidad gubernamental PPK vuelve a pechar al Congreso, tal como lo hizo antes de la censura del ex ministro Saavedra. El jefe de Estado acaba de hablar de plantear la cuestión de confianza del Gabinete si procede la censura de Martín Vizcarra, primer vicepresidente de la República y ministro de Transportes, por supuestas responsabilidades políticas en los errores en la concesión del Aeropuerto de Chinchero.

El gesto de PPK resulta un típico acto de opereta porque parece demasiado lejano que la mayoría legislativa se decida por la censura de Vizcarra. Por el contrario, todo indica que la interpelación era el escenario que le iba a permitir a la oposición desarrollar su labor fiscalizadora y a la administración PPK retroceder en los yerros de Chinchero. Con la pechada de PPK el asunto adquiere otro nivel de tensión política absolutamente necesaria.

¿Cómo explicar esta situación? Por la impericia política de la administración PPK. O el jefe de Estado no escucha los consejos de sentido común o en el Gabinete Zavala no hay la suficiente escuela política como para abordar el problema sin necesidad de volver a las guerritas artificiales entre Ejecutivo y Legislativo de antes de la censura de Saavedra; sobre todo considerando que los errores en Chinchero —por decir lo menos— son cordilleras que se notan al primer golpe de vista.

Es evidente que una eventual censura de Vizcarra no sería para nada igual a la de Saavedra por una sola razón: con Vizcarra está en juego la línea de sucesión republicana. En medio de una crisis general de la República ningún demócrata debería siquiera rozar las líneas de sucesión; no porque creamos en tragedias institucionales, sino porque se requieren todos los resortes que establece la Carta Política para enfrentar coyunturas excepcionales.

Lo más terrible de toda esta situación sería que PPK haya escuchado otra vez al radical antifujimorista —al que le importa un bledo la democracia— y haya decidido volver a probar con el antifjumorismo para ver si regresa la popularidad. Lo más probable es que la pechada presidencial solo tenga que ver con la impericia política de la administración, cierta desesperación que empieza a apoderarse del Ejecutivo y las características personales del jefe de Estado.

En todo caso, esta especie de sensación límite a la que parece llegar la República por los efluvios presidenciales puede convertirse en una nueva oportunidad para restablecer el diálogo político que debe existir entre los líderes de una democracia. La censura de Saavedra desencadenó la cumbre entre PPK y Keiko Fujimori y sirvió para desarmar el muñeco que había armado el antifujimorismo radical, con una supuesta intención fujimorista de promover la vacancia presidencial.

Quizá es hora de que PPK levante el teléfono rojo de la democracia y llame a Keiko. Y si el jefe de Estado no lo hace, es tiempo de que Keiko demuestre nervio político y liderazgo, y llame al presidente. Si se echa mano del arte de la política, el caso Vizcarra ya no es un problema porque existen muchas salidas al impasse. Una de ellas, por ejemplo, es que Vizcarra dé un paso al costado para no maltratar la línea de sucesión democrática. Punto.

Víctor Andrés Ponce