El técnico italiano Claudio Ranieri se refirió nuevamente a su salida del Leicester City, tras el buen momento que cumple el conjunto inglés en las últimas fechas de la Premier League.

“No, no puedo creer que me mataron, no, no, no… Los jugadores quizá no dieron su máximo nivel porque había otros problemas. Un problema puede ser que antes ganaban un poco menos y luego el doble o el triple. Se escuchan muchas historias sobre esto”, explicó Claudio Ranieri.

“Tal vez pudiera haber alguien detrás de mí. Quizá había un pequeño problema antes de ganar la Premier y se volvió un poco más grande cuando perdíamos este año. No tengo que contarlo, soy un hombre leal y serio, lo que tengo que decir, lo hago a la cara”, agregó el extécnico del Leicester City a Sky Sports.

“Fue increíble. Desde Brasil, Argentina, de todas partes. Era extraño para mí, pero también lo era para ellos. Aprovecho para decir gracias a todos nuestros seguidores en Leicester. Cuando ganamos el título me hicieron regalos, champán, algunas tarjetas, pero cuando el despido, mi casa estaba llena. Quiero dar las gracias”, agregó Claudio Ranieri.