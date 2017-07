Uno de los más dolidos por la derrota de Alianza Lima en Cajamarca fue Hansell Riojas. El zaguero no entiende cómo no pudieron haber sumado ante un rival directo como UTC.

“Hicimos un buen partido y no era justo perder así”, sostuvo Riojas para su web oficial.

Alianza Lima tuvo una oportunidad de oro para rescatar un punto pero Luis Aguiar volvió a fallar otro penal y cuando los íntimos más lo necesitaban. “Sería injusto reprochar a Luis (Aguiar) por el penal fallado. No podemos echarle la culpa si es el goleador del equipo. Tuvimos otras y no la metimos y si perdemos, pedemos todos porque no tuvimos reacción en el gol de ellos”, subrayó.

Aún así, Riojas lamenta que se les haya escapado la posibilidad de llegar en la cima del Apertura. “Cada partido para mí es una final y una revancha por lo vivido el año pasado. Me muero por campeonar y me estoy ‘sacando la mugre’ como se dice día a día, pero aún hay por luchar y este tipo de resultados ayuda a sacudirnos más”.