El delantero de Sporting Cristal Ray Sandoval, quien anotó dos goles en Huaraz, dijo que aprendió de sus propios errores y que ahora solo piensa en seguir ganando con Sporting Cristal y volver a la Selección peruana.

“Estoy muy feliz por el momento y agradecido a todos los profesionales que me ayudaron a recuperarme, al profesor Zegarra por el gran repaldo, al doctor Peche, a mi capitán y a todos los compañeros y, sobre todo, a mi familia. La verdad que no podía fallar a todo esa gente que me viene apoyando”, sostuvo Sandoval para su web oficial.

El delantero ha recuperado su nivel y solo espera seguir en ascenso. “He recuperado la confianza y gracias al apoyo que vengo recibiendo” subrayó.

Recordemos que Sandoval, en la era ‘Chemo’ fue sancionado por algunas faltas que lo alejaron un par de meses del primer equipo. Ahora la historia es distinta. “Uno aprende de sus errores, ahora soy otro, muy distinto, con ganas de triunfar en mi equipo y volver a la Selección. Sé que falta mucho pero estoy seguro que por este camino lograré muchas cosas”.

Por último, Sandoval espera que Sporting Cristal siga sumando y que pueda terminar primero en el Apertura. “Somos concientes que el torneo es duro pero a la vez convencidos que haremos el esfuerzo de terminar arriba”.

Ha marcado por tercera vez consecutivamente. Ray Sandoval está con la mecha prendida además cuatro goles en tres encuentros dan a las claras el recuperado nivel del ariete celeste.