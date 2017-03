El ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, aseguró que irá confiando el próximo jueves al Congreso de la República, para responder al pliego interpelatorio sobre la firma de la adenda al contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco.

Manifestó que en los últimos días ha recibido el respaldo de la población en sus viajes a Cusco, Iquitos, Piura y Cañete, donde le pidieron que siga trabajando como lo está haciendo hasta ahora.

“Voy confiado porque cuando uno ha actuado de manera honesta y para favorecer al Estado, uno va tranquilo. La censura es una posibilidad, pero no se dará por el aeropuerto de Chinchero. Con mucho optimismo voy al Congreso”, añadió a Canal N.

Asimismo, refirió que la adenda suscrita con el consorcio Kuntur Wasi para la construcción del aeropuerto de Chinchero no es lesiva para el país, sino que corrige un contrato mal hecho.

“No es lesiva, al contrario la adenda corrige un contrato lesivo. Por transparencia esperamos el informe de la Contraloría, para demostrar a los que tenían dudas que estábamos en lo correcto. Lo vamos a demostrar como lo hemos hecho antes”..

Vizcarra recordó que, durante su reciente presentación de cinco horas ante la Comisión Permanente del Congreso, muchos congresistas que no son del partido de gobierno dijeron estar de acuerdo con las explicaciones.

“Por ejemplo, es falso que se diga que la estructura financiera de Chinchero ha cambiado. Sigue con el 80 por ciento por parte del Estado y 20 por ciento por el sector privado. El proyecto tenía la misma estructura financiera y lo explicaremos por cuarta vez en el Congreso”, señaló.

Mentiras

En otro momento, explicó que le causa molestia algunas de las críticas y acusaciones lanzadas por el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, quien cada semana saca una mentira nueva, escudado en su inmunidad parlamentaria.

“Creo que es un problema personal, porque no creo que sea con chinchero. He conversado con la bancada de Acción Popular y con García Belaunde quien tiene un punto de vista diferente del proyecto, pero ello no implica que pueda calumniar”, refirió

Por otro lado el vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, respondió a los cuestionamientos que hiciera el ex ministro de Economía y Finanzas Alonso Segura a la adenda que firmó este gobierno al contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero.

“Alonso Segura ha sido el ministro de Economía que ha firmado el contrato del Gasoducto Sur Peruano que tenía una propuesta de 1.300 millones de dólares y ahora está sobre los 7 mil millones de dólares. ¿Él nos va a dar lecciones de cómo manejar un contrato? […] ¿Él nos va a dar lecciones de cómo cuidar los recursos del Estado? Por favor”, aseguró Martín Vizcarra durante una entrevista en el programa de TV “Agenda política”.

Vizcarra cuestionó el hecho de que el gobierno anterior, con Alonso Segura a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no haya corregido el contrato.

“Este contrato, lesivo para el Estado, no tenía tope en el financiamiento y eso lo dijo la contraloría en el mes de marzo del 2014 y en julio de ese mismo año se firmó, sin tomar en cuenta esas consideraciones”, dijo el vicepresidente.

También recordó que se había detectado que el contrato no ponía un límite al tiempo para el cierre financiero. “Si el contrato se firmó el 4 de junio del 2014, ¿por qué el ministro Segura en ese entonces no empezó las obras del proyecto si ha estado hasta el 28 de julio del 2016?”, manifestó.

En ese sentido, comentó que si la contraloría, entidad que estaría emitiendo un informe sobre el proyecto del aeropuerto de Chinchero en unos 40 días, recomienda corregir o incluso anular esta adenda, implementarán esas observaciones.

Recordemos que el ex titular del MEF, Alonso Segura, respondió ante las críticas de Vizcarra y declaró que el vicepresidente solo se está limitando a lanzar ataques personales en lugar de dar explicaciones técnicas.

“Yo presenté inconsistencias sobre el proceso de la adenda y el ministro Vizcarra contestó con ataques personales y además, mintiendo”, señaló Segura.

El ex ministro recordó que estaba dentro de sus competencias la ejecución de las obras del aeropuerto del Chinchero, ya que esa es tarea del MTC.

Sobre el cuestionamiento por el contrato del Gasoducto Sur Peruano, segura declaró: “Ese no es un problema mío porque no era ministro. No tenía ningún rol en el gasoducto y eso él lo sabe porque se lo aclaré personalmente durante una entrevista”, indicó.

Ante la pregunta por su opinión sobre la situación de la refinería de Talara, el vicepresidente Martín Vizcarra señaló que se debería revisar la inversión que se está haciendo en las obras de modernización.

“Es necesaria la inversión, pero cuando [el precio] escala a cifras que ya son preocupantes, se debe revisar. Esa es mi apreciación como ciudadano y parte del Gobierno, pero no conozco los detalles porque soy del MTC y el proyecto es del Ministerio de Energía y Minas”, comentó.