Christian Cueva le dijo a la prensa de Brasil que la Selección Peruana está creciendo. “Estamos conscientes del talento y la capacidad del equipo”, afirmó.

Motivado. Así se encuentra Christian Cueva debido al buen momento que pasa con el Sao Paulo de Brasil. El jugador es fijo para enfrentar a Venezuela y Uruguay y no pierde la fe en lograr grandes cosas con la Selección Peruana como la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

“La Selección Peruana está creciendo. Hemos perdido una gran cantidad de tiempo para darnos cuenta del potencial que tenemos, Estamos creciendo muy bien, es un trabajo a largo plazo y estoy feliz por lo que estamos haciendo”, dijo el jugador al ‘Estadao Esportes’ de Brasil.

“Todos somos conscientes del talento y la capacidad del equipo. Somos capaces y tenemos condiciones para ganar un lugar en la Copa del Mundo”, añadió el volante al medio periodístico de Brasil.

Christian Cueva tampoco perdió la oportunidad para agradecer a Ricardo Gareca, a quien señaló como el artífice del momento que está viviendo.

“Su llegada a la Selección Peruana me ha ayudado mucho. Me dio la confianza en un momento difícil en mi vida para desempeñar un papel principal en la bicolor. Siempre voy a reconocer eso. Fue la persona que me encaminó para estar hoy aquí”, dijo.