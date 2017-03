Historia repetida. Al igual que le pasó a la Sub 20, los muchachos de la Selección Peruana Sub 17 no han podido ganar un partido, y ya le dijeron adiós al Sudamericano de la categoría. Cayeron 3-2 ante Venezuela y se despidieron del hexagonal final.

Los dirigidos por Juan José Oré mostraron un flojo desempeño en el juego, y es por ello, que se vieron vulnerables en los dos primeros partidos. Tres a cero ante Brasil y Argentina respectivamente. Ahora, fue Venezuela quien confirmó el pobre nivel de las divisiones menores en el Perú.