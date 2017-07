Alianza Lima casi pierde ante Sport Huancayo y el reconocido historiador del club ‘intimo’ Armando Leveau Guzmán, nos analiza a su estilo lo que sucedió el domingo en Matute. También nos cuenta datos históricos del partido que juegan hoy los blanquiazules ante Cristal

Fue lo que nos pasó el domingo pasado no solo por el empate después de ir ganando por dos a cero y empatar con un penal justo porque todos los árbitros como Víctor Hugo Carrillo deben cobrar las agarradas y abrazos dentro del área, sino por los errores y falencias defensivas donde está demostrado que Paolo de la Haza, Alexis Cossio, Hansell Riojas, Fernando Duclos, Luis Garro, no están para darnos seguridad defensiva, pueden tener buenos partidos, buenas tardes o noches pero no son defensores con seguridad y calidad para ser titulares en Alianza Lima.

Nota aparte merece lo que paso con Leao Butrón desde el mismo momento en el cae y se ve la presión sobre la nuca doblándose debió ser sacado de la cancha por el Dr. Hugo Blácido y no dejarlo en la cancha hasta que el pidió su cambio gracias a Dios al escuchar las declaraciones del propio Dr. Hugo Blácido y de esposa e hija que se va a quedar en observación , por el bien de su familia y de Alianza Lima; su pronta recuperación, porque yo creo que con su presencia en el arco; no nos hacían ese gol olímpico el tercero; porque pinto como inexperto regala su palo derecho y allí le meten la pelota, si hubiera el ojo de águila en el las canchas, el gol de José Montiel quien pateo el córner .

El colombiano Carlos Preciado fue “Un Diablo” y se paseó con toda la defensa yo me acuerdo a inicios del año pasado cuando un gerente del club me pregunto quién debía ser el que acompañe a Lionard Pajoy en la delantera, le dije Carlos Preciado que está en el club y me respondió que no podía ser por razones extras y una recomendación antes de irnos hoy que jugamos la punta del Torneo Apertura contra Sporting Cristal; Gonzalo Godoy debe ser el eje titular de la defensa. No hay tiempo para llorar sobre la leche derramada hoy a las 7.00 pm. tenemos la posibilidad de estar únicos punteros en el Torneo Apertura porque nos toca un rival histórico desde el 8 de agosto de 1,956 donde jugamos por primera vez y en el mismo Estadio Nacional le ganamos por dos a uno con golazos de Guillermo Barbadillo (para los incrédulos de ADFP que dicen que van a cumplir 115 años de vid, este partido fue por la fecha del campeonato profesional de la Asociación Central del Futbol) Alianza Lima formo con Clemente Velásquez en el arco, Guillermo Delgado, Teobaldo Guzmán, Enrique Velásquez, Dagoberto Lavalle, Cornelio Heredia (cap) Vicente Olivares ,Carlos Lazon,Valeriano López, Guillermo Barbadillo, Juan Joya Cordero. El entrenador era Adelfo Magallanes.

Desde esa fecha hasta el año 2,016 se han enfrentado 219 veces de las cuales Alianza ha ganado 76 partidos, perdió 69 veces y empataron 74 veces, goles Alianza 284 goles y Sporting Cristal 276. Arriba Alianza