Pedro Troglio técnico de la ‘U’ se refirió de esta manera al partido ante Sport Rosario

Pedro Troglio, director técnico de Universitario de Deportes, habló sobre el duelo que tendrán frente a Sport Rosario el próximo fin de semana en Huaraz, indicando que, al menos por esta ocasión, quiere conseguir los tres puntos sin importar la forma de juego.

“La altura se siente muchísimo, aunque me han dicho en la noche tiene un efecto menor. Pero nosotros tenemos que dar un golpe, tenemos que ir y ganar como sea. Es un partido muy importante y, sinceramente, no me interesa el camino en este caso. Sé que es una cancha difícil y es complicado jugar en altura, pero al menos por esta única vez quiero conseguir los 3 puntos de cualquier forma”, declaró Troglio en conferencia de prensa.

“Más allá de los 10 hombres con los que se quedó Garcilaso, sabíamos que iban a tirar pelotazos hacia sus dos ‘9’ y que la pelota no iba a pasar por el medio. Lamentablemente, el gol de Vidales generó desconcierto, incomodidad y nerviosismo. Hicimos uno de los mejores primeros tiempos desde que llegué, pero en el segundo tiempo nos equivocamos tanto ellos como nosotros. Cuando recuperábamos el balón, teníamos que tener un poco más de tenencia, girar la pelota y cansarlos. Sin embargo, fuimos a chocar y atacar, equivocamos el camino”, añadió el entrenador argentino.

Asimismo, el estratega de 51 años se refirió al mal momento por el que viene pasando Alexi Gómez, afirmando que a pesar de no mostrar su mejor rendimiento sigue haciendo una labor muy relevante en el equipo.

“En el fútbol todos tienen buenos y malos momentos. Alexi no ha estado fino técnicamente y ha estado perdiendo muchos balones, pero aún así hace un trabajo muy importante para el equipo. Si lo hemos estado sustituyendo en los últimos partidos, es porque está fallando en algo y Siucho está jugando muy bien. No obstante, me llama la atención de que sea pifeado, no conozco muy bien la historia de Alexi con la ‘U’. Es cierto que incómodo a muchas personas cuando dijo que se quería ir, luego le hablé y le dije que no había necesidad de declarar eso”, sentenció Troglio.