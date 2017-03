El futbolista de Universitario, Juan Manuel Vargas, señaló que el cuadro merengue buscará su primer triunfo en el Torneo de Verano este fin de semana ante Deportivo Municipal. Para el ‘Loco’ el equipo viene jugando mejor desde la última fecha.

“En el partido ante Aurich solo faltó meterla, se pudo ver otra actitud del equipo. Ahora como locales tratar de hacer las cosas bien, hacer un buen partido para quedarnos con los tres puntos. Al frente tenemos un rival de respeto, pero hemos entrenado bien esta semana para poder regalarle un triunfo a la gente y a nosotros mismos”, afirmó Vargas en conferencia de prensa.

El ‘Loco’ señaló que el cuadro edil “está haciendo las cosas bien, tenemos que darle el respeto que se merece, pero debemos pensar en nosotros. En los errores que tuvimos y que debemos corregir, todos los que estamos jugando queremos dar un poco más”, agregó.

Sobre, su vida privada, dijo: “Mucho se manosea, yo no puedo estar saliendo a aclarar supuestas fotos de indiscipilinas, esas fotos son pasadas. Mi vida privada es eso, más aún cuando estuve de vacaciones en anteriores oportunidades y no tenía contrato con la ‘U’. Me fastidia tocar el mismo tema siempre”.