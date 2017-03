El futbolista de Sport Rosario, Anghello Vera habló luego de que se confirmara su lesión en la rodilla que lo tendrá alejado de las canchas cerca de un año. El jugador dijo que no se encuentra preparado para perdonar a Ray Sandoval de Sporting Cristal por la dura entrada.

“Podría escucharlo pero decirle algo no, porque no me siento preparado, capaz yo vaya a reaccionar de una mala forma”, afirmó Vera a América Deportes.

El jugador explicó que “la lesión es como si me hubieran atropellado”. Además dijo “qué hubiera pasado si hubiera sido al revés, habría existido una sanción”.

Vera señaló que Sandoval le pidió disculpas por Whatsaap, pero no las aceptó. “Fue a la mala. Eso no se hace entre colegas”, agregó.