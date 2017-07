Tras la derrota ante Alianza Lima, el técnico de Sporting Cristal, Pablo Zegarra, lamentó que su dominio en el partido no haya servido al menos para empatar, agregando que se van tranquilos por la forma en que perdieron y criticando la labor del árbitro Gambetta.

“Es atípico el partido, los diez primeros minutos hubo una igualdad hasta que se asentaron los equipos, el gol fue medio fuera de juego, consideramos que la falta no fue. El 80% del partido propusimos, incluso once contra once. Nuestro jugar bien al fútbol es distinto, lo vieron hoy; su portero estuvo en buena noche, más allá del resultado, preferimos perder como estamos a perderlo sin proponer. Sabemos que hemos hecho un buen partido, en la línea que queremos y así vamos a ganar muchos más”.

Sobre su expulsión, dijo que Gambetta demostró que tiene mala intención. “Solo le comenté la falta previa al gol, tomó la decisión de expulsarme, al señor Gambetta lo tenía en alto en el arbitraje, pero está demostrando que tiene mala intención”.

Luego indicó que pese a la derrota seguirán luchando hasta el final, ya que la forma en que jugaron los deja tranquilos.

“Seguimos confiando que vamos a pelear hasta el final, así como perdimos estoy más tranquilo, a lo que estará Alianza pese a haber ganado, seguimos en la batalla. Lo intentamos por banda, zona central, centros, hicimos daño, un equipo totalmente replegado, no concretamos. Vimos el video y no sé si es Godoy que se pone delante de nuestro portero”.